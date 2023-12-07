تيسير مطر: إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي يلمسها المواطن

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس النواب ورئيس حزب إرادة جيل، إن وجود المرشح على كرسي السلطة تزيد من فرص فوزه في الانتخابات في حالة قيامه بإنجازات على أرض الواقع لمست المواطنين، مشيرا إلى أن طموح المواطن يزيد مع من يخدمه ويقرب منه ويقضي له حاجاته ويقدم إنجازات على أرض الواقع حتى لو لم تكن تغطي كل احتياجاته بالكامل.

الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الآخريين

وأضاف خلال حواره لبرنامج «رسالة وطن»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر راديو 9090: «عشم المواطنين كبير للغاية في الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونه قريبا منهم ويقوم بإنجازات ومشروعات تنموية ملموسة فعليا للمواطنين»، مشيدا بمناشدة الرئيس السيسي للمواطنين الخاصة بترشيد الدعاية الانتخابية وتوجيهها للتبرع لأهالي قطاع غزة، وهذا دليل على إنسانية الرئيس السيسي وشعوره بمعاناة الآخريين.

الرئيس السيسي قوي وحازم في قراراته

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق الشعب والدول الأخرى في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تصريح الرئيس السيسي الخاص بـ«حدود مصر خط أحمر» تدل على قوته وحزمه، وهذا أكد عليه أيضا خلال الأزمة الليبية، متسائلا: «لولا قوة الرئيس السيسي في مواقفه، كان الأمن القومي المصري بقى فين!».