توزيع 54 «رأس غنم» بالمجان ضمن برنامج «فرصة» بالشرقية

كشفت مديرية الطب البيطري عن تسلم المستفيدين من برنامج فرصة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، الدفعة الثانية من الأغنام بواقع 54 رأس، فيما تم الكشف الظاهري على الحيوانات وترقيمها وتسجيلها بحضور الدكتورة، ميرفت الحملاوي مدير إدارة فاقوس البيكرية ومدير وحدة العزازي.

ندوة إرشادية عن أهمية التأمين على الماشية

وعقدت إدارة فاقوس البيطرية ندوة إرشادية بمركز شباب العزازي، لتعريف المواطنين بأهمية التأمين على الماشية، وخطوات المتابعة للحصول على خدمات صندوق التأمين على الماشية.

برنامج فرصة أهم مشاريع الدولة للتمكين الاقتصادي

أشار وكيل وزارة الطب البيطري، إلى أهمية برنامج فرصة لتنمية الثروة الحيوانية لافتا إلى أنها استكمالا للمبادرات الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري فضلا عن توفير فرص عمل لزيادة الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل برنامج فرصة، مشيرا إلى كونه أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي يستهدف دعم الشباب والمرأة والأسر محدودة الدخل والحصول على فرصة عمل تؤهل لحياة كريمة.

إرشادت توعوية عن أهمية التأمين على الحيوانات

من جهته أكد الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري، على أهمية التأمين على الثروة الحيوانية، وتحصين الأغنام من خلال الحملات الطبية البيطرية الوقائية وتكثيف الندوات الإرشادية للتوعية من خلال الوحدة البيطرية، وأهمية التوعية بالحفاظ على المشروع، والاستثمار فيه للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.