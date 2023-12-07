نائب رئيس «حماة الوطن»: على الجميع المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

أوضح اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم تنظيم موتمرا اليوم بالدقهلية، للتأكيد على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية من الممكن أن تكون رقم واحد في انتخاب الرئاسة على مستوى كافة المحافظات، خاصة بعد أن لقي الموتمر إقبالا شديدا من المواطنين في كل مكان بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف، أن الرئيس تحدى المخاطر وانحاز لإرادة المصريين، ما أدى إلى نجاح الثورة، وقدم لمصر العديد من المشروعات التنموية في جميع أنحاء مصر.

وأكد أن الرئيس، حافظ على الأمن المصري في ظل التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، وبالرغم من هذا قاد الوطن إلى بر الأمان، وأحدث تطورا كبيرا في الحياة الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

وأكد اللواء العوضي على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مثلما فعل المصريون في الخارج: «صوتوا وقاموا بدورهم على الرغم من الظروف اللي تعتبر مختلفة، وهي أن اللجان في السفارات والتي قد تكون بعيدة عن الأماكن، إلا أنهم صوتوا».

وأوضح العوضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى دورا كبيرا في القضية الفلسطينية بالأخص في الفترة الأخيرة وأحداث غزة، ورفضه مخطط تهجير أبناء غزة إلى سيناء.