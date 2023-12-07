أستاذ علاقات دولية: الفيتو الأمريكي يقف عائقا أمام وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي أكدت أن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين تضع مجلس الأمن أمام تحديات كبيرة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تستخدم السلطة الأعلى باعتبار أن الملف هام وذلك باللجوء للمادة 99 والمادة 35 الذين يعطون الحق للأمين العام للأمم المتحدة بوضع هذا الملف أمام مجلس الأمن.

مجلس الأمن سيعقد جلسة مهمة يوم الجمعة المقبلة

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مهمة يوم الجمعة المقبلة للعمل على بحث هذا الملف، كاشفا أن 4 دول تقدموا بمشروعات خاصة بهذا الملف لمجلس الأمن لكن يقف الفيتو الأمريكي عائق لتنفيذ أي منها، أو الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

حديث الأمين العام للأمم المتحدة اليوم يتوافق مع الرؤية المصرية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن حديث الأمين العام للأمم المتحدة اليوم يتوافق مع الرؤية المصرية، لإحلال السلام في الشرق الأوسط.