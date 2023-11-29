أحمد موسى: مجلس الأمن لم يقدم شيئا للقضية الفلسطينية

انتقد الإعلامي أحمد موسى، الدور السلبي لمجلس الأمن في القضية الفلسطينية، قائلا: «مجلس الأمن معملش أي حاجة للقضية الفلسطينية».

أضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم: «هنشوف مجلس الأمن النهارده بعد الكلمات المهمة للمسؤولين هيعمل إيه، ولا هنلاقي الفيتو الأمريكي النهارده؟».

أمريكا شريكة بشكل أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني

أكد أن أمريكا شريكة بشكل أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني بجانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مضيفا أن أي دولة لا تساند الشعب الفلسطيني هي شريكة في إبادة الفلسطينيين.

ولفت أحمد موسى، إلى أن العالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة؛ يعطي الإسرائيلي حق الدفاع عن نفسه رغم أنه محتل، في حين أهالي غزة لا يجدون الوقود والغاز والطعام، مضيفا: «هنشوف مجلس الأمن هيعمل إيه للفلسطينيين اليوم، هل عايز يحل القضية الفلسطينية ولا عايز الموضوع يكمل 80 و100 سنة كمان».