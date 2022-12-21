بريطانيا: قرار طالبان بمنع تعليم الفتيات خطوة كبيرة للوراء.. والحركة ترد

كشف أساتذة جامعيون في أفغانستان عن تقديم استقالتهم بسبب حظر تعليم الفتيات، فيما أشار رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إلى أن منع الفتيات من دخول الجامعات خطوة كبيرة للوراء من حكومة طالبان.

التنسيق مع دول السبع الكبار

وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري، بحسب قناة «العربية»، إن بلاده تعمل مع شركائها في مجموعة السبع على محاسبة طالبان، متابعا: «لا يمكن قبول قرار طالبان بمنع الفتيات من التعليم الجامعي».

رد طالبان

وردت حركة طالبان التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، قائلة: «لا تراجع ولن نفسر أفعالنا لأحد»، وذلك بعد ساعات قليلة من حظر تعليم الفتيات في الجامعات.