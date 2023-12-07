11 معلومة عن تطبيق تكنولوجي جديد من «الجمارك».. تيسير السفر وإتاحة المعلومات

اقتربت مصلحة الجمارك على الانتهاء من تدشين تطبيق تكنولوجي جديد خاص بالهواتف الذكية بهدف كشف البيانات الإلكترونية للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات في القاهرة وغيرها من المطارات في المحافظات، ومن أهم أسباب إطلاق التطبيق هو توفر معلومات مسبقة عن الركاب، كما أنه يسمح لهم بتقديم الإقرار الجمركي وبيان ما بحوزتهم من عملة إلكترونيًا.

11 معلومة مهمة عن تطبيق الجمارك

تنشر «الوطن»، 11 معلومة مهمة عن تطبيق الجمارك المزمع تدشينه خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق بيان صادر عن مصلحة الجمارك اليوم وهي كالتالي:

- إتاحة المعلومات الموحدة للركاب دوليًا بشكل مسبق عن الركاب قبل وصولهم إلى صالة المطارات سواء كانوا مسافرين خارج البلاد أو قادمين إليها.

- يساعد تطبيق الجمارك الجديد على معرفة مصادر التهريب وتحديد نوعية المخاطر.

- توفير نتائج دقيقة وسريعة للبيانات الجمركية بما يسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.

- يستخدم تطبيق الجمارك كأداة فعالة ومتطورة في تحليل ومعالجة البيانات تختصر الوقت وتقلل المجهود.

محاربة غسيل الأموال

- ضمان الحد من عمليات غسيل الأموال.

- المساهمة في القضاء على محاولات تهريب البضائع سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو.

- تحسين عمليات استهداف الركاب وإحكام الرقابة الجمركية على الحدود.

- يسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

- تسهيل المراقبة الجمركية للركاب.

- تيسير حركة السفر والإفراج عن البضائع المحمولة معهم وتقييم المخاطر.