رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات العالمية

كتب:

أيمن حمزة
09:28 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مصلحة الجمارك يغادر القاهره إلى إيطاليا

رئيس مصلحة الجمارك يغادر القاهره إلى إيطاليا

غادر القاهرة اليوم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية متجها إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستمر لمدة أربعة أيام كان في وداعة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية ومجموعة من القيادات ومديري العموم ومديري الإدارات بجمارك مطار القاهرة أبرزهم أحمد سعد، وأسامة دياب ومصطفى عبد الفضيل وأحمد عبد الهادي والدكتور حسين هيكل، وأمجد أبو النور وهاني وزيري وعمرو الفولي ومحمد محمود عمر و محمود القرش، يضم الوفد الرسمي للجمارك المصرية افتخار خلف مدير إدارة العلاقات الخارجية والترجمة.

الجمارك: مصر تشارك بلجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

اصطحب الدكتور ماجد موسى رئيس المصلحة ليتفقد التوسعات التي أجريت مؤخرا في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 والمكاتب الإدارية التي أنشئت ضمن أعمال التجديد والتوسعات بالتنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين وزارة الطيران وشركة ميناء القاهرة من ناحية و وزارة المالية ومصلحة الجمارك من ناحية أخرى.

 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد

تعاون بين مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومصلحة الجمارك المصرية

شعبة الجمارك تضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة

لجنة الجمارك بغرفة القاهرة تبحث سبل ضبط السوق وزيادة الصادرات المصرية

شعبة الجمارك: تطوير المعامل في الموانئ المصرية عامل رئيسي لزيادة الصادرات

«المصرية لشباب الأعمال» تبحث مع مصلحة الجمارك لائحة القانون الجديد

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تلتقي ممثلي الجمارك الثلاثاء المقبل

معيط: 87 جهاز فحص بالأشعة بالموانئ المصرية لتطوير منظومة الجمارك

لخريجي حقوق وتجارة.. تعرف على وظائف مصلحة الجمارك المصرية برواتب مجزية

وظائف مصلحة الجمارك المصرية 2021.. رابط وخطوات التقديم

تعرف على خدمات إدارة المشغل الاقتصادي AEO بمصلحة الجمارك المصرية

جمارك مطار القاهرة تنجح في تحرير 33 محضر ضبط خلال نوفمبر

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الواكس

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب «حشيش وترامادول» داخل لعب أطفال

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.