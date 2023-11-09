كيفية شراء سيارة معفاة من الجمارك لذوي الهمم.. اعرف الخطوات 

تزيد الضرائب والجمارك المبالغ المالي المخصصة لشراء السلع الواردة من الخارج، إلا أن هناك حالات تكون معفاة ومستثناة من ذلك، يمكنهم شراء سيارة معفاة من الجمارك، حيث تقدم المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدمات تتعلق بحجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب لذوي الإعاقة.

خطوات شراء سيارة معفاة من الجمارك

وتستعرض «الوطن»، خطوات شراء سيارة معفاة من الجمارك، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

يمكنك شراء سيارة معفاة من الجمارك إذا كنت من ذوي الإعاقة، بشرط توافر الآتي:

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة بالرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون.

- اختيار نوع الإعاقة «حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، أمراض دم أو قلب».

- إذا كان المعاق قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الخاصة باسم ولي الأمر، والوصي، والرقم القومي، وصفته.

- اختيار مكان الكشف الطبي سواء كانت الإدارة العامة للمجالس الطبية، المجلس الطبي العام بالإسكندرية، أو المجلس الطبي العام بسوهاج.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه.

بعد إتمام التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات، ويقوم بطباعته لإحضاره مع المستندات المطلوبة.

كتابة البيانات بشكل صحيح

ونوهت المجالس الطبية بأن البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها، ولا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، ويمكن، وعند الرغبة في تظلم يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن وحجز موعد لتوقيع الكشف الطبي.