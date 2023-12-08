محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للقصوى تزامنا مع انتخابات الرئاسة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية على مستوى الأحياء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد للقصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا الإطار، أجرى مسؤولي محافظة الإسكندرية، جولات تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية، حيث تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

متابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب

وقامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار

هذا وقد تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين، وجاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، و هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.