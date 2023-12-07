أماكن وعناوين لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بقنا

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن أماكن 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمحافظة، والتي من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري في الداخل، وذلك بمدن قنا ونجع حمادي وقوص وقفط من إجمالي 341 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة.

عناوين لجان المغتربين في محافظة قنا

- مركز ومدينة قنا عدد 2 مركز انتخابي، لجنة فرعية رقم 23 ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

- اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات، امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا.

- في مركز ومدينة نجع حمادي عدد 2 مركز انتخابي لجنة فرعية رقم 55، ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألمونيوم، اللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادي.

- في مركز ومدينة قوص لجنة فرعية رقم 55، ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات".

- في مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22، ومقرها مدرسة قفط الإعدادية المشتركة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و 146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.