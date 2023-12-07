مشيرة خطاب: رصدنا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث في غزة ويرصد ما يتم هناك.

وأضافت خلال جلسة نقاشية عن تنمية أسوان وانعاكسها على المواطن خلال مؤتمر «صوت غزة من أسوان» لدعم فلسطين، قائلًة: «كنا في زيارة لجنيف والتقينا بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، جميع رؤوساء المجالس الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في العالم العربي، والتقينا بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، ووضعنا الموقف كاملًا أمامه من حيث انتهاكات لحقوق الانسان، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، وهي سلطة احتلال، يقع على عاتقها التزام قانوني بالوفاء بحقوق المواطنين في الأراضي التي تحتلها».

هناك خرق لحق الفلسطينيين في المساواة أمام القانون

وتابعت: «رصدنا وقدمنا بيانا واضحا بالانتهاكات التي تتم، للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهناك خرق لحق الفلسطينيين في المساواة أمام القانون، وهناك انتهاكات بموجب اتفافية التمييز العنصري، القوانين التي تطبق على الفلسطينيين غير القوانين التي تطبق على الإسرائيليين، والمستشفيات محرومة من الإمكانيات، العمال الفلسطينيين ممنوعين من أنهم يعبروا ويوصلوا إلى أماكن عملهم، وبيعانوا من البطالة وقلة الدخل، المعاناة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني غير مسبوقة».

وأكملت: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مصر، عقدنا 3 اجتماعات لدراسة الوضع وأصدرنا 3 بيانات قبل لقائنا بالمفوض السامي لحقوق الانسان، ونحن على تواصل بالهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، يضاف على ذلك الدور الذي قامت به الدولة المصرية في تسهيل دخول المساعدات، وتقديم المساعدات، والتفاوض على الإفراج عن الأسرى، أيضًا المجلس القومي لحقوق الإنسان ساعد في الإفراج عن بعض العالقين من الجنسيات المختلفة».