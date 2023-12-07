حملة «السيسي»: دعمنا غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي

أعرب النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة في التواجد بأسوان «أرض الذهب»، وترحيبه بالحضور، لافتا إلى دور الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وشاركت في وقفة نصرة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في منع التهجير القسري للإخوة في فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية.

المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن الحملة ساهمت بحملة التبرع بالدم، والتي تضمنت مشاركة جميع أعضاء الحملة.