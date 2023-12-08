«الإحصاء»: المصريون استهلكوا «كبدة» بـ5.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لنشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز لشهر سبتمبر 2023، عن بعض قيم السلع الغذائية والمشروبات المستوردة من الخارج، خلال 9 أشهر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.

قيمة استيراد مصر من الكبدة الطازجة والمجمدة

وحصلت «الوطن» على نسخة من تقرير التجارة الخارجية، من جهاز «الإحصاء» والتي تضمنت قيمة استيراد مصر «الكبدة طازجة ومجمدة، والجمبري، والألبان المركزة، وأسماك الماكريل، والجمال الحية».

وأشار التقرير إلى أن المصريين استهلكوا كميات «الكبدة الطازجة والمجمدة» بما قيمته 176 مليونا و896 ألف دولار أمريكي، بما يعادل حوالي، 5.4 مليار جنيه مصري، خلال 9 أشهر، بينما استهلكوا أسماك روبيان وقرديس« الجمبري» في نفس الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بما قيمته 81 مليونا و131 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 2.4 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة كمية الأسماك الماكريل بنحو 101 مليونا و930 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري.

استيراد ألبان مركزة بـ4.5 مليار جنيه

وأوضح التقرير أنّ المصريين استوردوا ألبانا مركزة في عبوات، خلال التسع أشهر من يناير إلى سبتمبر 2023، بما قيمته 150 مليونا و1000 دولار، بما يعادل نحو 4.5 مليار جنيه مصري .

وذكر التقرير إلى قيمة سلع كثيرة تم استيرادها خلال هذه الفترة ، ومن بينها استيراد إبل «جمال حيّة» بما قيمته 91 مليونا و57 ألف دولار، بما يعادل 2.7 مليار جنيه مصري، وزيوت بذور «عباد شمس» وجزيئاته بما قيمته 363 مليونا 253 ألف دولار بما يعاجل حوالي 10.9مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة.