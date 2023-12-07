16 لجنة مخصصة للمغتربين.. خريطة أماكن التصويت في الانتخابات الرئاسية بالغربية

أعلنت محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، معلنة خريطة لجان الانتخابات الرئاسية للمغتربين في محافظة الغربية.

عرس ديمقراطي

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن كافة أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واصلت العمل على مدار الساعة من أجل تجهيز اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتوفير وسائل الراحة بها، وتقديم الدعم اللوجيستي ما يجعل هذا الحدث عرس ديمقراطي.

خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة الغربية

وأعلن «رحمي»، عن خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة الغربية، البالغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد الناخبين 3.5 مليون، وتوجد بمحافظة الغربية 12 لجنة عامة، و 693 مقرا انتخابيا، موزعين على مدن ومراكز وقرى المحافظة.

مؤكدا أن المحافظة حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، من تجهيزات المقرات والاستراحات ومقرات مبيت القوات.

فيما جرى رفع كافة المخلفات من محيط اللجان، وتخصيص 16 لجنة للمغتربين، المتواجدين بالمحافظة ما يسهل عليهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.