باحث بهيئة كبار العلماء: الحفاظ على الوطن من الدين والإيمان

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان لابد أن يكون إيجابيًا في نفسه وبيته وأسرته، لافتا إلى أن الإيجابية لابد أن تكون تجاه الوطن، في كل مناحي الحياة.

وأضاف «الحجار»، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لما إنسان يلاقي شائعة تؤثر على استقرار وسلامة الوطن، فهنا لابد أن يكون الإنسان إيجابيا ويواجه هذه الشائعة ويوضح الحقيقة للناس، لأنَّ المحافظة على الأوطان هي محافظة على الإيمان والأديان، فلا أديان بدون أوطان».

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «الإنسان لما يحافظ على الوطن يحافظ على الدين، فلازم الانسان يكون واعي وإيجابي ويراعي وطنه ويحافظ عليه، ويعمل بإيجابية في عمله وإنتاجه وعلمه».