«بيطري الشرقية»: الدولة وفرت 6 مراكز تلقيح صناعي لتحسين سلالات الحيوانات

قال إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية تطلق قوافل علاجية بيطرية مجانية شاملة في قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومستشفى بروك الخيري للفصيلة الخيلية والمعمل القومي للبحوث وجامعة الزقازيق قطاع تنمية المجتمع، تزامنا مع انطلاق حياة كريمة منذ 3 سنوات وتنفيذ 3 مبادرات للدولة.

علاج الحيوانات مجانا بقوافل بيطرية علاجية

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري أن القوافل يتم الإعلان عنها مسبقا في القرية المتجهة إليها لاستعداد الأهالي وتحقيق أقصى استفادة لهم، ويتم التعريف بمقر القافلة، كما تشمل القافلة علاج الحيوانات بجميع التخصصات وكذلك تقديم الأدوية المطلوبة مجانا.

ندوات تثقيفية لتوعية الأهالي

وأوضح أنه تم إقامة ندوات تثقيفية وجولات إرشادية على هامش القافلة لتوعية الأهالي وتعريفهم بأهمية دور الطب البيطري لتنمية الاقتصاد القومي في اطار المبادرات الرئاسية المتمثلة في مراكز تجميع الألبان، التحسين الوراثي لتمصير السلالات وودعم صغار المربين.

مبادرات رئاسية منها مراكز تجميع الألبان

وأشار وكيل الوزارة إلى المبادرات الرئاسية وهي «مبادرة مراكز تجميع الألبان» التي تستهدف تطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن ونظيف وصحي، كما تم المرور على المراكز الخاصة بتجميع الألبان من خلال لجان للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية «السل والبروسيلا» تلك الأمراض التي تسبب الإجهاض لإناث الماشية مع إعطاء التحصينات اللازمة كما يتم فحص معملي للألبان للتأكد من خلوها من العدوى والأمراض.

6 مراكز تلقيح صناعي

ولفت إلى أن الدولة وفرت تقنية التلقيح الصناعي بإنشاء 6 مراكز تلقيح و113 نقطة تلقيح صناعي من خلال 20 إدارة بيطرية، كما جرى تجهيز خزان للسائل النيتروجيني لحفظ الجرعات بسعة 5 آلاف لتر لتوفير مهمات مثل ترامس وأدوات لحفظ السائل النيتروجيني بنقاط التلقيح الاصطناعي، مسدسات التلقيح، اجهزة سونار على أحدث طراز لإنجاح المبادرة.

مبادرة دعم صغار المربيين

وتأتي مبادرة دعم صغار المربيين بتوفير العجلات العشار وتسليمها لهم في قرى مركز الحسينية بتعاون ثلاثي بين وزارة الأوقاف، وزارة التضامن ووزارة الزراعة.