«مصر تستطيع» يعرض تقريرا بمناسبة مرور 35 سنة على وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC» تقديم الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا خاصًا بذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات

وقال طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إنّه في مثل هذا اليوم منذ 35 عامًا رحل عن عالمنا والدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي حفظ القرآن الكريم في صعيد مصر وكان عمره 10 سنوات.

وأضاف نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، خلال التقرير، قائلا: «حفظ القراءات السبعة والقراءات العشرة، والتحق بالإذاعة المصرية في بداية الخمسينات عام 1951عقب احتفال حضره في مسجد السيدة زينب- رضى الله عنها- وكان هناك بعض المسؤولين، حينما استمعوا إلى هذا الصوت، وكان عمره تقريبًا 19 سنة، والإذاعة حددت له يوم السبت من كل أسبوع».