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نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: نحيي ذكرى والدي بختمة قرآنية وعشاء خفيف

كتب:

رؤى ممدوح
05:09 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
القارئ ياسر عبد الباسط

القارئ ياسر عبد الباسط

تحل اليوم، الذكرى الـ35 على رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يعد علما في تاريخ قراء القرآن الكريم حول العالم، واشتهر بالعديد من الألقاب، التي أطلقها عليه مستمعوه ومحبوه في كل بلاد العالم ومنها لقب «صوت مكة».

فعاليات إحياء ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

قال الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، نقيب قراء القاهرة، وقارئ مسجد الإمام الشافعي، شرق القاهرة، إنه في كل عام يتم إحياء ذكرى رحيل والده، لتخليد ذكراه والدعوة له بالرحمة والمغفرة، كما يحرص على الاستماع إلى محبي والده في ذلك اليوم بالتحديد.

إذاعة تسجيلات ولقاءات وقراءات

حول تفاصيل إحياء الذكرى، قال النجل الأصغر للقارئ الراحل، في تصريحاته لـ«الوطن»: «في كل عام نحيي ذكرى والدي، من خلال إذاعة تسجيلات ولقاءات وقراءات نادرة له، في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين في الجيزة».

وتابع: «كما نستقبل محبيه ومستمعيه لنأنس بالحديث معهم عن الوالد الراحل، ونقيم ختمة له للمصحف كاملاً، من بعد صلاة المغرب إلى آذان العشاء».

وتستمر فعاليات إحياء ذكرى القارئ الراحل عبدالباسط عبد الصمد، من خلال إقامة حفل عشاء خفيف للحضور: «بنعمل لقمة خفيفة للحاضرين بعد صلاة العشاء تكريما لهم ولزيادة الألفة».

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