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شيخ الطريقة الرفاعية: الاحتفال بمولد السيدة زينب يبدأ 20 ديسمبر

كتب:

إسراء سليمان وأحمد الشرقاوي
11:15 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
مولد السيدة زينب

مولد السيدة زينب

كشف طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، أنّ بداية مولد السيدة زينب رسميًا، 20 ديسمبر الجاري.

موعد مولد سيدي علي زين العابدين

وأضاف شيخ الطريقة الرفاعية، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مولد سيدي علي زين العابدين سيكون في بداية شهر يناير من العام الجاري، وتحديدًا يوم 6 يناير 2024.

ويعتاد المصريون على الاحتفال بمولد السيدة زينب- رضى الله عنها- من كل عام، للاحتفال بـ آل بيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

معلومات عن السيدة زينب

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات السيدة زينب، وفقًا لتصريحات الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء.

- السيدة زينب رضي الله عنها، وأمها هي السيدة فاطمة البتول، وأبوها هو سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنه، بينما جدتها تكون السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها، وأخواها الشقيقتان، الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبدالله الحسين- رضي الله عنهم جميعًا.

- ولدت السيدة زينب بعد مولد سيدنا الحسين بسنتين، ويقال إن كلاهما ولد في شهر شعبان.

- ولدت السيدة زينب في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، وسماها النبي «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (السيدة زينب).

- معني اسم «زينب» أنها الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة، واشتهرت السيدة زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ.

- كان دائمًا ما يرجع  إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

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