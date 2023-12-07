شيخ مشايخ الطرق الصوفية: موقف الرئيس السيسي «مشرف» في مساندة غزة

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية من ساحة سيدي جابر الجازولي تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية في تصريحات لـ«الوطن» أنّ التصوف يعد فلسفة حياة، مردفًا: «نحن ندعو إلى حب والله والوطن في المقام الأول، والنبي الكريم علمنا حب الوطن عندما قال عند خروجه من ارض مكة: «والله لولا أخرجوني منك ما خرجت».

حب أهل الطرق الصوفية للوطن

وتابع: «أهل الطرق الصوفية ليس لهم علاقة بالسياسة، لكن حب الوطن من الإيمان، ونحن نجتمع لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنّ مهامنا لا تنتهي في ذكر الله فقط، وذلك لأن الوطن يتعرض لتحديات عديدة، ويجب أن يرى العالم أننا نجتمع على قلب رجل واحد، وهذا ليس انتصار لشخص وإنما هو انتصارًا للوطن».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأردف: «يجب ألا نختلف أبدًا ونجتمع على قلب رجل واحد، ونحن كلفنا الرئيس السيسي بحمل ثقيل، وليس من القيم الصوفية أن نتخلى عنه بعد ذلك، لأنه يجب علينا أن نؤدي عملنا بإخلاص، والصوفي صادق وأمين، كما أن انحياز الرئيس ودعمه لأهل غزة موقف يُدرس، فضلًا عن رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، رغم كل المغريات التي عُرضت عليه، ومنها إسقاط الديون.. والله لن نسجد إلا لله».