شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعلن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، تأييد المجلس لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور على جمعة، رئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، رئيس قطاع الصوفية بالمجلس الأعلى وعضو المجلس الأعلى وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

فيلم تسجيلي عن جهود الرئيس

شهد الحفل فيلم تسجيلي عن جهود الرئيس، من إنجازات عبر المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها مصر، ونقلات إلى المستقبل، وحلقة من الإنشاد الديني، وقصيدة من مشيخة الطرق الصوفية إلى الرئيس.

وأكد محمد محمود أبو هاشم في كلمته، أن هذا اليوم نعلن فيه المحبة والتأييد لقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل المسئولية في أوقات صعبة، وكانت الأمة في حاجة إلى من يأخذ يدها، وكان الرئيس قائدا لهذه الأمة داعما للوطن، وقف وقفة الرجال وما يمتلكه من شجاعة القرار، وكان له دور مهم في الحفاظ على القضية الفلسطينية، رافضا التهجير القسري، لذلك نؤيد وندعم الرئيس في المرحلة المقبلة، لاستكمال ما بدأه.

تحية وتقدير الى الشعب الفلسطيني

وقال السيد الشريف نقيب الأشراف في كلمته، إن في هذا المؤتمر الذى تحفه الملائكة، وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرسل تحية وتقدير إلى الشعب الفلسطيني، وأن يعود القدس الشريف إلينا كما نوجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمه دعم لهذا القضية وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات، لبناء مصر الحديثة كما يسعدنا أن نوجه تحية إلى الجيش المصري العظيم والى الشرطة المصرية والشهداء الابرار كما نشكر الرئيس على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين ونقول كلنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير.

كما أكد الدكتور على جمعة في كلمته هذا يوم نفصح عن حبنا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولماذا نختار هذا الرجل قديما كنا نقول له في اسمه نصيب عبد لله رب العالمين ولم ينسى هذا ومن الله عليه بالفتاح وهى صيغة مبالغة يستمر معها الفتح منذ أن قاد البلاد واسندت إلى هذه المسئولية والله عزوجل لو أعطى نعمة ما سلب ونرجو الله أن يفتح به من اسم الفتاح والسيسي لأنه محنك ويملك من السياسة ما يجعله حكيما وغير مكر الماكرين ولذلك نقول اخترنا عبد الفتاح السيسي .

وأشار الدكتور احمد عمر هاشم في كلمته أن هذه الحشود جاءت حبا في الله ورسوله وحبا في مصر، والله تعالى ذكر مصر كثيرا، ادخلوا مصر آمنين، وذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك من الله علينا بجيش عظيم وقائد جسور وشعب عظيم، فمصر في عهدكم عزم وإصرار، لذلك موقفه في قطاع غزة تذكرنا لعظمة الرجل والوطن والقدس الشريف.

كما تم الاستماع إلى عدد من كلمات مشايخ الطرق الصوفية المؤيدة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس، لاستكمال ما بدأه لنصل إلى الجمهورية الجديدة.