شيخ مشايخ الطرق الصوفية: الرئيس السيسي الأصلح لإدارة البلاد والعباد

قال الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية إن مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة شهد إقبالا كبيرا من محبي الطريقة الصوفية من كل مكان داخل محافظات مصر.

الطريقة الصوفية تساند المرشح عبد الفتاح السيسي

وأضاف القصبي في تصريحات لـ«الوطن» أن الطريقة الصوفية تساند المرشح عبد الفتاح السيسي لأنه الأصلح لإدارة البلاد والعباد: «ظهر ذلك جليا في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع داخل كل شبر في مصر».

القيادة السياسية اهتمت بمساجد آل البيت

وأوضح أن القيادة السياسية اهتمت بشكل غير مسبوق بمساجد آل البيت، ومن صور ذلك الاهتمام ما شهده مسجد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب من عمليات تطوير كبيرة، وهو مايليق بمكانة آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وشدد القصبي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أحداث يوم 7 أكتوبر الماضي، كما نجحت الدولة المصرية في التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وذلك بعد جهود عديدة بذلتها الدولة على كافة الأصعدة.