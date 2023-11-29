انطلاق مؤتمر الطرق الصوفية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأ منذ قليل، مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات بجامعة الأزهر الشريف.

الوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجهوري، والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جرّاء العدوان الإسرائيلي، وحضر المؤتمر عدد كبير من العلماء ومن بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، والدكتور محمد أبوهاشم، ونقيب الأشراف.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة أمرنا حرصنا عليه، وندعو الله أن يوفقه لكل خير للعباد والبلاد

تقديم المساعدات الإغاثية لغزة

أضاف لـ«الوطن»: «القيادة السياسية أول من وقف لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإغاثية له في ظل الاعتداءات المتتالية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».