رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق مؤتمر الطرق الصوفية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:07 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية

مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية

بدأ منذ قليل، مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات بجامعة الأزهر الشريف.

الوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجهوري، والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية جرّاء العدوان الإسرائيلي، وحضر المؤتمر عدد كبير من العلماء ومن بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، والدكتور محمد أبوهاشم، ونقيب الأشراف.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة أمرنا حرصنا عليه، وندعو الله أن يوفقه لكل خير للعباد والبلاد

تقديم المساعدات الإغاثية لغزة

أضاف لـ«الوطن»: «القيادة السياسية أول من وقف لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإغاثية له في ظل الاعتداءات المتتالية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».

اقرأ المزيد:

«التجمع»: مصر استثمرت خبراتها التفاوضية المتراكمة في هدنة غزة

خبير العلاقات الدولية: مصر تلعب أدوارًا متعددة لوقف الحرب على قطاع غزة

«الصحة» تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة

الاقتصاد الإسرائيلي يخسر في حرب غزة.. 6 مليارات دولار عجزا في الاحتياطي النقدي

في اليوم الدولي لدعم فلسطين.. «الصحفيين» تنظم فعاليات للتضامن مع غزة

بعد إيقافها.. ماذا كانت تفعل المسيرات الأمريكية فوق غزة؟

أردوغان يرحب بالهدنة في غزة: وقف مؤقت لإراقة الدماء
بقلم أحمد الشرقاوي