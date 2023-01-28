وكيل «رياضة القاهرة» يشهد تصفيات دوري الكرة النسائية بملاعب الخيالة

شهد الدكتور سيد حُزين، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، صباح اليوم، تصفيات دوري مراكز الشباب للكرة النسائية النسخة الأولى خماسيات الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

16 مباراة اليوم على ملاعب الخيالة

شارك بالدوري أكثر من 20 مركز شباب وسوف تتم التصفيات اليوم، ومن المقرر أن تقام 16 مباراة على مدار اليوم للاعبات تحت 15 سنة وتحت 20 سنة على ملاعب مركز شباب الخيالة للتنمية الشبابية، ليتم تحديد أول تحت 15 سنة والأول تحت 20 سنة ثم التصعيد بعد ذلك واللعب على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه، قدم الدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل والتام لمراكز شباب القاهرة.

دوري مراكز الشباب للكرة النسائية

وأشار «حُزين» إلى أن دوري مراكز الشباب للكرة النسائية هو أحد الوسائل الفعلية الحقيقية لاهتمام الدولة بالمرأة المصرية ووضعها في مقدمة الأولويات والتي ينادي بها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعداد جيل جديد قادر على القيادة وفقا للمتغيرات العصرية الحديثة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

كما لفت أيضا إلى أن التصفيات تقام اليوم على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالخيالة الذي شرفنا بافتتاحه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالمرحلة السادسة من افتتاحات القاهرة من إجمالي سبع مراحل.

تُعد الخيالة من أبرز المناطق التي تم تطويرها مؤخرا وإقامة مشروع إسكان بديل داخلها لاستيعاب سكان عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة ومتوفر به كل الخدمات من أجل حياة كريمة للمواطنين.