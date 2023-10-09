منتخب الناشئات يهزم ساوتومي بسباعية نظيفة في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما بقيادة المدير الفني محمد كمال، فوزًا كبيراً على نظيره منتخب ساو تومي بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب ستاد الإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

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إصرار اللاعبات على الفوز

أكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن منتخب الناشئات تحت 20 سنة استعد جيدا للمباراة وكان لدى لاعبات منتخبنا رغبة قوية في الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم بكولومبيا العام القادم 2024 واستطاع المنتخب الوطني للناشئات الفوز بنتيجة كبيرة 0/7 مما يعطيهن أريحية في مباراة العودة واللاعبات لديهن الإصرار على الفوز أيضا في مباراة العودة لتكون رسالة قوية لجميع الفرق بالبطولة.

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الوصول لنهائيات كأس العالم

وأوضحت الرفاعي أن حرص الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور المباراة وحضور التدريبات أعطى دافعا للاعبات لإثبات الذات واللعب بحماس حيث سيطرت لاعبات منتخبنا الوطني على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة ولولا ضياع العديد من الفرص كان من الممكن تحقيق رقم قياسي من الأهداف وبهذه الروح التي تمتلكها اللاعبات سنصل إلى نهائيات كأس العالم المقام بكولومبيا وسنستعد له جيداً.