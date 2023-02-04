تفاصيل ختام بطولة الكرة النسائية لمراكز شباب مصر في القليوبية

استضاقت مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية اليوم، فاعليات التصفيات الختامية لدوري كرة القدم الخماسية النسائية في نسخته الأولى والذي ينظمه الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بمركز شباب سنديون التابع لإدارة قليوب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمشاركة محافظات القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد العام، وآخرين.

شارك في التصفيات النهائية 16 فريقا

شارك في التصفيات النهائية 16 فريقا من 5 محافظات، بواقع 8 فرق تحت 20 سنة، و8 فرق تحت 15 سنة، تشارك الفرق المؤهلة لنهائيات على مستوى كل محافظة تحت 15 سنة في القاهرة فريق الأمل، وفريق ثورة الحضري، والشرقية فريق كفر صقر، فريق فاقوس، من الإسماعيلية فريق الهواينة، وفريق السلام، والقليوبية فريق سليم والوحدة، وفريق مدينة العبور.

كما تشارك فرق الكرة النسائية في المحافظات تحت 20 سنة، في القاهرة فريق وادي دجلة ب، وادى دجلة ا، الجيزة فريق الحوينة، وفي الشرقية فريق أبو حماد، وفريق الحواسجية، أما الإسماعيلية فريق السلام، وآخرا القليوبية وتشارك فرق بيجام و مدينة العبور.

أقيمت القرعة المنظمة لمجموعات الفرق المشاركة للتباري للوصول لتحديد أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث في كل مرحلة سنة، وفاز مركز شباب سليم والوحدة بالقليوبية بالمركز الأول تحت سن 15 سنة، ومركز شباب كفر صقر بالشرقية بالمركز الثاني، ومركز شباب الأمل بالقاهرة بالمركز الثالث، وأكاديمية النادى الإسماعيلي بالاسماعيلية بالمركز الرابع.

وفاز في المرحلة العمرية تحت 20 سنة فريق وادي دجلة القاهرة بالمركز الأول، أكاديمية النادي الإسماعيلي بالمركز الثاني، مركز شباب العواسجة بمحافظة الشرقية بالمركز الثالث، ومركز شباب بيجام بالقليوبية بالمركز الرابع.