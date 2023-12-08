لا تشارك في القصف.. ماذا تفعل الطائرات الأمريكية بسماء غزة؟

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بيانًا أمس الخميس، أعلنت فيه استئناف تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق قطاع غزة بهدف تحديد مواقع المحتجزين الذين يحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

أكثر من 500 موظف يطالبون بايدن بإعادة المحتجزين

ووفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، طالب أكثر من 500 موظف من 142 منظمة يهودية أمريكية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالعمل على إعادة المحتجزين الذين يحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس أن «الولايات المتحدة تعمل على دعم جهود استعادة المحتجزين، لذلك قررت أمريكا استئناف تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق قطاع غزة بهدف تقديم الدعم والمساعدة في جهود استعادة المحتجزين».

كما أعربت عن استمرار تقديم المشورة والمساعدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جهودها لاستعادة المحتجزين.

صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل

يذكر أن صفقة تبادل المحتجزين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تعطلت بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضية، وفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، ما أدى إلى تعثر عملية تبادل الأسرى.

وتدخلت الولايات المتحدة في الأزمة، حيث أعلن كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، استعداده لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة بهدف تحرير الأسرى الأمريكيين.

وفي تصريحه أمس، أعلن كريس كريستي أنه سيكون على استعداد لإرسال القوات الأمريكية إلى قطاع غزة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى البلاد.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه لا يوجد إمكانية لاستعادة جميعهم في الوقت الحالي.