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«الإسكان»: طرح 1160 شقة جديدة كاملة التشطيب بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين

كتب:

أيمن حمزة
11:07 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الاسكان تعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمدينتى العبور و أسيوط الجديدة كامله التشطيب

الاسكان تعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمدينتى العبور و أسيوط الجديدة كامله التشطيب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 63 حتى 93 مترا مربعا.

1160 وحدة سكنية جديدة بمدينتي العبور وأسيوط الجديدة

وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أنّ الطرح الجديد، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، يبدأ الإعلان عنه في 17 من ديسمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوضيح شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار، وأسلوب السداد.

طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة 

كانت «الوطن» انفردت بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة خلال أيام، وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في وقت سابق، طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، من الوحدات السكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد الإعلان عن شروط التقديم وأسعار الوحدات 

وكانت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت عن وحدات سكنية جديدة لمواطنين بمشروع سكن لكل المصريين، بنظام أسبقية الحجز «الأونلاين».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.