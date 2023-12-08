أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر.. الطن بـ1940 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2263 جنيها، وهي ذات الأسعار أمس، ما يشير إلى حدوث ثبات في أسعار الأسمنت خلال الساعات الأخيرة.

سعر طن الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 115 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2040 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 2100 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2060 جنيها للطن.