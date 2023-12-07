هبوط ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجعا محدودا في أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2253 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات للطن عن أسعار أمس.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتتفاوت أسعار الأسمنت اليوم الخميس7-12-2023 بحسب النوع ودرجة الصلابة، خاصة وأن الأسمنت له استخدامات عديدة ومتنوعة.

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 114 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1910 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 2000 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2050 جنيها للطن.