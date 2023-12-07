اتحاد عمال مصر يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتك أمانة

وجَّه اتحاد عمال مصر، رسالة إلى جميع العمال في مختلف أنحاء الجمهورية، حثهم فيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ووصفها بأنّها من أهم الاستحقاقات الدستورية للشعب المصرية.

وأوضح الاتحاد في بيان، أنّ عمال مصر على مدار 66 عامًا لم يتخاذلوا في نصرة بلادهم، والمشاركة في أي استحقاق، هو حق دستوري لهم، وطريق الحفاظ على البلاد.

اتحاد عمال مصر: العمال بنوا الجمهوريّة الجديدة

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في رسالته للعمال المصريين، إنّ عمال مصر وكافة النقابات، كانت على مدار السنوات الماضية نموذجًا مشرفًا في المشاركة والتصويت في مختلف الاستحقاقات سواء البرلمانية أو الرئاسية، مشيرًا إلى أن عمال مصر هم من بنوا الجمهورية الجديدة بسواعدهم، وأول فئة يجب أن تشارك في الانتخابات حتى تحافظ على هذه الجمهورية، وتحافظ على بلادها.

واختتم كلمته موجهًا التحية لكافة العاملين في مختلف القطاعات والمحافظات، وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «انزل شارك.. صوتك أمانة.. بلدك أمانة».

غرفة مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية

وتعليقًا على ذلك، قال «جبران»، لـ«الوطن» أنّ الاتحاد دشن بالفعل غرفة مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام المقبلة، وذلك بواسطة متابعة النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة.

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه سيتم التعامل مع اللجان النقابية كغرف فرعية تتابع سير الانتخابات، وتصب في النقابات العامة ثمّ في الغرفة المركزية بالاتحاد، موضحًا أنّ اللجان النقابية سوف تجمع كافة العاملين بها ليدلوا بأصواتهم.