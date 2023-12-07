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عماد خليل: الرئيس السيسي رسم خطوطا حمراء لحماية القضية الفلسطينية

كتب:

هاجر عمر
10:45 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية

المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن يوم 7 أكتوبر الماضي كان اليوم المقرر للمؤتمر الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما أنه اليوم الذي تقدمت فيه الحملة بأوراق الترشح الخاصة بالرئيس السيسي بالتزكية وبالتوكيلات الشعبية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع الموقف في فلسطين ورسم خطوط حمراء قبل الجميع لحماية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن الرئيس السيسي تحدث بالغرف المغلقة كما تحدث في العلن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي والمستشار الألماني برفض التهجير بشكل قاطع، وأكد رفض الدولة المصرية للأمر بشكل تام.

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