ضياء رشوان: مصر لديها قوة رشيدة.. ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن مصر تمتلك أوراقا كثيرة تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة، موضحا أن الدولة المصرية لديها قوة ولكنها «رشيدة»، مؤكدا أن «مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية».

مصر ستدافع عن مصالحها

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك منحنى خطير في القضية الفلسطينية مبني على تصرفات غير محسوبة، ومصر ستدافع عن مصالحها، وهذا الكلام صدر عن وزير الدفاع أمس في كلمته بمعرض إيديكس 2023 في حضور رئيس الجمهورية».

إسرائيل حققت مكسبا هائلا

وأكد رشوان: «إسرائيل حققت مكسبا هائلا طوال الـ44 سنة وهو السلام مع مصر، فهي لم تحقق شيئا مع أي طرف في العالم العربي إلا عبر المرور بالسلام مع مصر، وهي تدرك ذلك، ولم تشهد أي حروب مع دول طوال هذه الفترة، ولكن مع بعض المنظمات».