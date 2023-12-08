عاجل.. نتنياهو وزوجته يبكيان بسبب مقتل نجل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل نجل رئيس الأركان الأسبق، ويُدعي غال مئير آيزنكوت ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان من الكتيبة 699 التابع للواء 551 من هرتسليا، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

نتنياهو: نحن نبكي

وعقب تأكيد خبر وفاته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدم بنيامين نتنياهو بالعزاء لعائلة آيزنكوت.

وعبر نتيناهو في رسالة موجهه إلى رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت عبر موقع «X»: «أنا وزوجتي سارة نشعر بالحزن الشديد بسبب وفاة ابنك غال، نحن نبكي معك.. نحن نعانقك».

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وفاة آيزنكون جراء قنبلة

وتابع نتنياهو: «تقدم بتعازينا الحارة ومشاعر التعاطف لعائلة آيزنكوت وعائلات الذين فقدوا حياتهم، ونحن نقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها في هذا الوقت العصيب».

وتوُفي غال آيزنكوت بعد تعرضه لانفجار قنبلة في نفق بالقرب من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، ليقوم الاحتلال الإسرائيلي بنقله إلى مستشفى فى إسرائيل ولكن يلقي مصرعه متأثرًا بجراحه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مقتل 2 من جنوده خلال الاشتباكات المستمرة في قطاع غزة، مع مسلحي الفصائل الفلسطينية.

ومن بين الجنود الذين قتلوا، غال مئير آيزنكوت، الابن الرقيب (احتياط) لرئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، يبلغ من العمر 25 عامًا وكان ينتمي للكتيبة 699 التابعة للواء 551 ومن مدينة هرتسليا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتلقى آيزنكوت، خبر مقتل ابنه في أثناء قيامه بجولة في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رفقة بيني غانتس، في وقت سابق من أمس.