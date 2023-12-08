عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب خليج عدن

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، خليج عدن، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بؤرة هزة أرضية بخليج عدن

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعها الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت خليج عدن على مسافة 267 كيلومترا شرق مدينة عدن اليمنية، و158 كيلومترا شمال غرب مدينة لاسقوري الصومالية.

وفي 17 يونيو الماضي، ضربت هزة أرضية، بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، خليج عدن، على مسافة 250 كيلومترا جنوب مدينة المكلا اليمنية، وفقا لما ذكره مركز الزلازل الأوروبي المتوسطيفي ذلك الوقت.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة الأرضية على عمق 15 كيلومترا.