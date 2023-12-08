حرم محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي.. لماذا مدح كلوب حارس شيفيلد يونايتد؟

في مباراة مدتها 90 دقيقة، كان محمد صلاح على موعد مع دخول التاريخ، ولم يحرمه من ذلك سوى رجل تصدى لحلمه الذي حاول أن يبلغه طوال المباراة، من خلال تسجل هدف ليقتحم نادي المائة في الدوري الإنجليزي.

لماذا كال يورجن كلوب المديح على حارس شيفيلد يونايتد

«تصدي بشكل رائع لمحمد صلاح».. كان رد الفعل الأغرب من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي كال بالمديح على الطريقة التي تصدى بها حارس شيفيلد يونايتد ويس فوردينجهام للهدف المحقق الذي كان سيسجله محمد صلاح وأبعده عن حلمه بدخول التاريخ واقتحام نادي المائة بالدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب بدا وكأنه سعيدًا بتصديات حارس مرمى شيفيلد يونايتد لهجمات فريقه، الأمر الذي أثار غضب واندهاش جماهير ليفربول، بحسب ما ذكرت شبكة «العربية»، التي أفردت تقريرًا مطولًا عن تصريحات يورجن كلوب التي أثارت جدلًا واسعًا خاصة أنه كال بالمديح على التصدي لهدف محمد صلاح.

كيف حرم حارس مرمى شيفيلد يونايتد صلاح من دخول التاريخ

في أول مباراة لشيفيلد يونايتد تحت قيادة كريس وايلدر، نجح حارس المرمى ويس فوردينجهام، لست تسديدات من قبل كتيبة ليفربول، بما في ذلك محمد صلاح، ورغم ذلك لم تسهم تصدياته في تأمين شيفيلد يونايتد من انتصار ليفربول، بهدفين نظيفين.

محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، كان يقف على بُعد هدف وحيد، من بلوغ الهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول، على مستوى الدوري الإنجليزي، وفي حال تسجيله كان سيقف في المركز الخامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز، وذلك خلف كل من إيان راش صاحب الـ346 هدفًا، روجر هنت الذي سجل 285 هدفًا، جوردون هودسون الذي يملك 281 هدفًا، وبيلي ليديل صاحب الـ228 هدفًا.