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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

كتب:

يارا أشرف
06:10 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل، وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

وجدد طيران الاحتلال قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة، إذ لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر.

والجدير بالذكر أن المستشفى التركي توقفت عن العمل رغم أنها ملجأ لعشرات من مرضى السرطان، فضلا عن توقف عشرات المستشفيات في قطاع غزة بالكامل، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.

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بقلم يارا أشرف