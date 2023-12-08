حمزة نمرة: ألبوم رايق يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر استماعا على «أنغامي»

احتفل الفنان حمزة نمرة عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر ألبوم رايق ضمن قائمة الألبومات الأكثر استماعا علي تطبيق أنغامي 2023.

ونشر نمرة بوستر يظهر تصدر ألبوم رايق المركز الثالث ضمن قائمة استماع الألبومات الأكثر استماعا عبر أنغامي.

أغنية رياح الحياة لحمزة نمرة

ومن أكثر أغاني ألبوم رايق التي حققت نجاح كبير هي أغنية رياح الحياة التي تصدرت قائمة الأعلى استماعًا بتطبيق أنغامي في أول أسبوع من طرحها، وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وباص جيتار أحمد رجب، وجيتار مصطفى أصلان وتنفيذ وتريات أحمد عاطف،وناي وكولة صالح يورتاش.