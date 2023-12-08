اعرف لجنتك.. ننشر قائمة أماكن الاقتراع للمغتربين في المحافظات

أعلنت مختلف محافظات الجمهورية أماكن اللجان المخصصة من أجل المغتربين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ يوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام هم 10 و11 و12 ديسمبر.

أماكن لجان المغتربين بالمحافظات

وأشارت المحافظات أنه جري تحديد عدد في كل محافظة من أجل استيعاب المغتربين علي قدر نسبة المغتربين في كل محافظة عن الآخرين

وجاءت مختلف المحافظات كالتالي:

- محافظة الغربية:

مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات مدينة طنطا محطة سكك حديد قطارات طنطا بمدينة طنطا.

مدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى مركز طنطا.

مدرسة بثينة أحمد النجار قرية كنيسة دمشيت.

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قرية دفرة.

مدرسة المحلة الثانوية للغات ثالث المحلة.

مجمع مواقف المحلة ثانى المحلة.

مبنى الإرشاد الزراعى مركز بسيون.

ديوان مركز مدينة كفر الزيات.

هندسة رى قبلى كفر الزيات.

مدرسة كفر الحاج داود الابتدائية السنطة.

معهد فتيات السنطة الأزهرى.

مركز الرعاية الصحية بقرية سنبو.

مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بمدينة زفتى.

مدرسة أحمد على الإعدادية بنين سمنود.

مدرسة ميت عساس الإعدادية بنات مركز سمنود.

- محافظة السويس:

مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين.

مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين.

مدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس.

- محافظة الدقهلية:

مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي.

حي غرب المنصورة لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.

حي شرق المنصورة لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران.

لجنة محطة القطارات بالمنصورة.

مركز ومدينة طلخا: لجنة موقف سيارات طلخا الجديد.

مركز ومدينة ميت غمر: لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

- محافظة الشرقية:

مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية ميدان الزراعة.

مدرسة الشهيد أحمد التجريبية بنين منطقة فيلل الجامعة.

مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة مجاورة 4 قسم الصالحية.

المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي مجاورة 11 قسم الصالحية الجديد.

مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان.

المدرسة الثانوية بنين المجاورة 38.

مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.

المدرسة الإعدادية قرية السلام.

مدرسة الشعب الابتدائية قرية بساتين الإسماعيلية.

مدرسة النصر الابتدائية قرية الصالحية القديمة.

- محافظة الإسماعيلية:

حي أول بمحافظة الإسماعيلية لجنة بمحطة قطارات الإسماعيلية الرئيسية أمام ميدان عرابي.

لجنة أخرى بموقف الإسماعيلية الجديد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

مدرسة الصباح الإعدادية بعزبة أبو ذكري التابعة لقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية.

لجنة في معهد فتيات أبو خروع بمركز ومدينة أبوصوير.

لجنة بالمنطقة الحرة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بدائرة مركز أبوصوير.

لجنة بالمنطقة الصناعية أمام مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

لجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

مدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبو خليفة، بدائرة مركز القنطرة غرب.

- محافظة جنوب سيناء:

مدينة شرم الشيخ منها مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بهضبة أم السيد التابعة لقسم أول شرم الشيخ، وتضم لجنتي «3 و4».

مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لقسم أول شرم الشيخ بحي النور وتضم لجنتي «7 و8».

مدينة أبو رديس.

مدينة طور سيناء.

مدينة دهب.

مدينة رأس سدر.

- محافظة قنا:

مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

مدرسة قنا الرسمية للغات، امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا.

مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألمونيوم.

مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادي.

مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات.

مدرسة قفط الإعدادية المشتركة.

- محافظة كفر الشيخ:

مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.

مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس بلطيم.

مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.

مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوه- دسوق.

مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

- محافظة بورسعيد:

الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة.

مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار.

ويمكن للمواطنين الحصول على مكان اللجنة الخاصة بهم من هنا من خلال رابط محدد.