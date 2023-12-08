زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزر سليمان، على مسافة 328 كيلومترا غرب مدينة هونيارا عاصمة الجزر، وعلى مسافة 49 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزو.

بدورها،نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا أظهرت بؤرة زلزال ضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مملكة تونجا

وفي سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مملكة تونجا بعمق 10 كيلومترا، وعلى مسافة 219 كيلومترا شمال شرق نوكو ألوفا عاصمة المملكة الواقعة جنوب المحيط الهادئ.