محمد عساف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي: «لنا الله يا أهلي في غزة»
كتب:
ياسمين محمود
07:34 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
محمد عساف
حالة من الغضب الشديد انتابت الفنان الفلسطيني محمد عساف من الاعتداءات الاسرائيلية التي تحدث مؤخرًا على غزة.
وكتب محمد عساف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «x» قائلًا: «لا أجد الكلمات للتعبير عما يجري، لقد تعب الكلام منا.. تنفذ آلة القتل الإسرائيلية المجزرة تحت عين العالم، فلا يتحرك أحد، لنا الله. لنا الله يا أهلي في غزة. لنا الله».
محمد عساف يهاجم العدوان الإسرائيلي
وهاجم الفنان محمد عساف منذ أيام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x» العدوان الإسرائيلي قائلًا: «لا تعتادوا، لن نصمت ولن نعتاد المذابح. لن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت».
لا تعتادوا….— محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 18, 2023
لن نصمت و لن نعتاد المذابح. لن نسكت و نسمح لهذا القاتل ان يقتلنا بصمت. #Gaza_Genocide