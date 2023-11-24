محمد عساف يدعم فلسطين: صباح الخير للصامدة رغم الألم

يواصل الفنان محمد عساف دعمه الكامل لفلسطين ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي التى تنتهك في حقهم، من خلال تدوينة عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

محمد عساف يدعم فلسطين

حيث كتب الفنان محمد عساف قائلا: «صباح الخير لغزة روح الروح صباح الخير للصامدة الواقفة رغم الألم والوجع والفقدان.. نحبكِ يا بلدي والآن وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ».

صباح الخير لغزة روح الروح

صباح الخير ل الصامدة الواقفة رغم الألم و الوجع و الفقدان.

نحبكِ يا بلدي



و الان و قد دخلت الهدنة حيز التنفيذ… فعلينا اكثر من اي وقت مضى العمل أكثر على كشف جرائم المحتل القاتل…. جمعة مباركة لكم جميعا. #فلسطين #غزة #FreePalestine pic.twitter.com/mNhBWoCI3U — محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 24, 2023

وتابع الفنان محمد عساف قائلا: «علينا أكثر من أي وقت مضى العمل أكثر على كشف جرائم المحتل القاتل.. جمعة مباركة لكم جميعا».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين من بينهم شيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وكنده علوش ودينا الشربيني ونسرين طافش وجومانا مراد وأشرف زكي وروجينا وعلا غانم، وإلهام شاهين وايهاب فهمي وغيرهم.