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محمد عساف يدعم فلسطين: صباح الخير للصامدة رغم الألم

كتب:

بسمة شطا
12:21 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

يواصل الفنان محمد عساف دعمه الكامل لفلسطين ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي التى تنتهك في حقهم، من خلال تدوينة عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

محمد عساف يدعم فلسطين

حيث كتب الفنان محمد عساف قائلا: «صباح الخير لغزة روح الروح صباح الخير للصامدة الواقفة رغم الألم والوجع والفقدان.. نحبكِ يا بلدي والآن وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ».

وتابع الفنان محمد عساف قائلا: «علينا أكثر من أي وقت مضى العمل أكثر على كشف جرائم المحتل القاتل.. جمعة مباركة لكم جميعا».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين من بينهم شيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وكنده علوش ودينا الشربيني ونسرين طافش وجومانا مراد وأشرف زكي وروجينا وعلا غانم، وإلهام شاهين وايهاب فهمي وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا