محمد عساف: لن نسكت على جرائم وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي
كتب:
ياسمين محمود
08:15 م | السبت 18 نوفمبر 2023
محمد عساف
وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة إكس رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي بعد استمرار قصف قطاع غزة.
محمد عساف: لن نسكت على قصف الاحتلال الإسرائيلي
وكتب محمد عساف: «لا تعتادوا فلن نصمت ولن نعتاد المذابح ولن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت».
لا تعتادوا….— محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 18, 2023
لن نصمت و لن نعتاد المذابح. لن نسكت و نسمح لهذا القاتل ان يقتلنا بصمت. #Gaza_Genocide
محمد عساف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي
وهاجم الفنان الفلسطيني محمد عساف الاحتلال الإسرائيلي: «هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة رجالاً ونساءً وأطفال لا تعتادوا منظر الدم، لا تصدقوا كلام الكاذبين».
هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة.— محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 15, 2023
القتلة هاجموا المستشفيات و المساجد و الكنائس و المدارس… هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة… رجالاً و نساءً و أطفال….
لا تعتادوا منظر الدم
لا تصدقوا كلام الكاذبين. #FreePalestine #Gaza_Genocide