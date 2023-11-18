محمد عساف: لن نسكت على جرائم وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة إكس رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي بعد استمرار قصف قطاع غزة.

محمد عساف: لن نسكت على قصف الاحتلال الإسرائيلي

وكتب محمد عساف: «لا تعتادوا فلن نصمت ولن نعتاد المذابح ولن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت».

لا تعتادوا….

لن نصمت و لن نعتاد المذابح. لن نسكت و نسمح لهذا القاتل ان يقتلنا بصمت. #Gaza_Genocide — محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 18, 2023

محمد عساف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي

وهاجم الفنان الفلسطيني محمد عساف الاحتلال الإسرائيلي: «هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة رجالاً ونساءً وأطفال لا تعتادوا منظر الدم، لا تصدقوا كلام الكاذبين». ⁦‪