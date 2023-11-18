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محمد عساف: لن نسكت على جرائم وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

ياسمين محمود
08:15 م | السبت 18 نوفمبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة إكس رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي بعد استمرار قصف قطاع غزة.

محمد عساف: لن نسكت على قصف الاحتلال الإسرائيلي

وكتب محمد عساف: «لا تعتادوا فلن نصمت ولن نعتاد المذابح ولن نسكت ونسمح لهذا القاتل أن يقتلنا بصمت».

محمد عساف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي

وهاجم الفنان الفلسطيني محمد عساف الاحتلال الإسرائيلي: «هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة رجالاً ونساءً وأطفال لا تعتادوا منظر الدم، لا تصدقوا كلام الكاذبين». ⁦‪

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