«الصرف الصحي» بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، منذ قليل، إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم، استعدادا لهطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح الشديدة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وقال بيان صادر عن شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقا لتوقعات الأرصاد، من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، حيث من المتوقع أن يصاحب الأمطار الغزيرة ذلك نشاطا للرياح تصل سرعتها بين 35 و40 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج لاضطراب البحر المتوسط.

صرف الإسكندرية تعلن تمركز السيارات بسبب الأمطار

وأضاف بيان الصرف، أن الشركة على أتم الاستعداد، حيث تم نشر 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

رقم طوارئ الإسكندرية لتلقي الشكاوى بسبب الأمطار

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مؤكدا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، مع اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل الاستعداد لتساقط الأمطار.