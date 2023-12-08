كيف يتعامل الفنان أحمد حلمي مع أشقائه؟.. «أسرار الصداقة»

يعبر الفنان أحمد حلمي دائمًا عن حبه لأشقائه وعلاقته الطيبة بهم ودعمه المستمر لهم، فهو يحرص دائمًا على مشاركة صور عائلته مع جمهوره، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويتحدث عنهم أيضا في البرامج.

أحمد حلمي نشأ في عائلة بسيطة وقضى طفولته في السعودية، ولديه 3 إخوة، خالد وأحمد وسالي، وتوفي اليوم شقيقه الأكبر خالد، ومن المقرر تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة، من مسقط رأسه في بنها.

أشقاء أحمد حلمي

شارك «حلمي» جمهوره منذ فترة بصورة تجمعه مع شقيقه خالد، وعلق: «أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النظارة، أحلى حاجة يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير برضه، حبيبي يا خالودة».

وحرص أحمد حلمي، على تهنئة شقيقته سالي، خبيرة التربية، بمناسبة عيد ميلادها، بصورة تجمعهما، وكتب: «أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الأخوات ببعض أن يكون بينهم صداقة».

بكاء أحمد حلمي بسبب والده

بكى أحمد حلمي، في حلقة من برنامج مذاع عبر «يوتيوب»، في أثناء حديثه عن والده، بسبب تأثره بمرضه ووفاته، قائلا: «ملحقتش أحكيله ويحكيلي ونخرج، لأن هو كان في فترة تعب، ودي أوقات صعبة، عشان مش عارف تعمل حاجة، ومات قبل ما يشوف ولادي».

وتابع «حلمي»: «كتبت له جملة في كتابي الوحيد، قولتله، أبي هل تراني كما أراك دوما في منامي؟، هو كان عبارة عن شجرة ماتت بس كل جذورها جوايا، بيصعب عليا أوي لأنه تعب».

وكانت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، أعلنت وفاة شقيقهما الأكبر خالد، صباح اليوم الجمعة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.