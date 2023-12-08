«الكبير كبير».. كيف تحدث الفنان أحمد حلمي عن شقيقه قبل وفاته؟

غيب الموت اليوم، الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي، خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكشف الفنان مؤخرا عن صورة تجمعهما، وتحدث عن علاقتهما.

أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه قبل وفاته

وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد حلمي، عن صورة تجمعهما لأول مرة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وكتب حلمي في تعليقه على الصورة: «أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النضارة، أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير بردو، حبيبي يا خالودة».