موقف كوميدي جمع أحمد حلمي وشقيقه الراحل.. فقد صوته بسببه

علاقة قوية جمعت بين الفنان أحمد حلمي، وشقيقه الأكبر خالد، الذي غيبه الموت صباح اليوم، وكان الفنان يستغل ظهوره القليل في البرامج، للحديث عنها وعن المواقف الكوميديا التي جمعتهما في الصغر.

أحمد حلمي يحكي عن موقف كوميدي جمعه بشقيقه خالد

من المواقف الكوميديا التي جمعت أحمد حلمي بشقيقه الأكبر في الصغر، تعرض الفنان لفقدان صوته لبعض الوقت، بسبب شقيقه الراحل، وهو ما كشف عن تفاصيله خلال ظهوره ضيفا على برنامج «abtalk» الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

وقال الفنان أحمد حلمي: «كان أخويا خالد في الحمام وكنت بهزر معاه فدخلت عليه، وطلب مني أخرج بره، وأنا برخم عليه مرضيتش أخرج، فراح مسك كتلة من كيس مسحوق الغسيل ورماها عليا، في الوقت اللى بتكلم فيه، فدخلت في بوقي وبلعتها، وصوتي راح تماما، بس هو كان بيهزر، وخوفت أقول لأمي علشان أداري عليه، وكنت متخيل لو اتكلمت هطلع فقاقيع من بوقي».