أحمد حلمي يكشف لـ«الوطن» موعد تصوير فيلمه الجديد «لسه حتة»

كشف الفنان أحمد حلمي، موعد تصوير فيلمه الجديد «لسة حتة»، بعد تعاقده عليه منذ فترة طويلة، إذ جاء العمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء الديب.

موعد تصوير فيلم لسة حتة

وقال أحمد حلمي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيبدأ تصوير فيلم لسه حتة، خلال الشهر المقبل، لأن أحداث الفيلم جميعها تحتاج طقوسا وملابس شتوية، كما تعكف شركة الإنتاج خلال الفترة الحالية، لإنهاء إجراءات السفر، إذ أن العمل سيصور خارج مصر.

كما نفى مصدر داخل الفيلم لـ«الوطن» ما تداول حول اعتذار المخرج أحمد علاء الديب، عن إخراج العمل، وأن التحضيرات سارية حتى الآن.

نجاح أحمد حلمي في السينما مؤخرًا

وكان أحمد حلمي، حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في السينما من خلال فيلمه الأخير «واحد تاني»، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، محمد التاجي، عمرو وهبة، محمود حافظ، شيكو، أكرم عماد، وغيرهم.