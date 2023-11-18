مواقف كوميدية عاشها أحمد حلمي في طفولته.. فقد صوته وأحب خالة صديقه

فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1969 ولد واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، هو أحمد حلمي، الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة الكوميدية، ولكن الكوميديا لم تكن في عمله ولكن أيضا كانت طفولته مميزة ومليئة بالكثير منها.

مواقف كوميديا فى طفولة أحمد حلمي

ظهر الفنان أحمد حلمي مؤخرا فى أحد اللقاءات الإعلامية مع الإعلامي أنس بو خش وكشف خلال اللقاء عن أنه تعرض لفقدان فى صوته بسبب شقيقه حيث حكي قائلا: «كان أخويا في الحمام ودخلت عليه، فطلب مني أخرج برة، وأنا برخم عليه، فراح مسك كتلة من كيس مسحوق الغسيل ورماها عليا، في الوقت اللى بتكلم فيه، فدخلت فى بوقي وبلعتها، وصوتي راح تمامًا بس هو كان بيهزر، وخوفت أقول لأمي علشان أداري عليه، وكنت متخيل لو اتكلمت هطلع فقاقيع».

كما حكى موقفًا آخر عن إحساسه بمشاعر خالة أحد أصدقائه وهو في سن السادسة حيث قال: «حبيت مرة خالة واحد صاحبي وأنا ست سنين، وعشت في دور إزاي أقوله، وجو خيانة الأصدقاء».

كما ظهر حلمي في لقاء مع الإعلامي محمود سعد مؤخرًا، وحكى موقفًا من طفولته، بقدر ماكان كوميديا إلا أنه شعر فيه بالتنمر. وكان يتمثل في أنه كان دائمًا ينام ويطوي أذنه تحت رأسه أثناء النوم، مما تسبب في أن تصبح إحدى أذنيه أكبر من الأخرى. وفي يوم من الأيام، كان في إحدى الأفراح الخاصة بأفراد عائلته، رأى فنانًا شهيرًا هناك، وسخر منه بسبب شكله المشابه لميكي ماوس.